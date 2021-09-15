В Украине заканчивается "бабье лето": прогноз погоды до конца недели

В Украине наступили последние летние деньки перед резким похолоданием. Погода в стране начнет портиться уже на ближайших выходных, 18-19 сентября. Синоптики передают снижение температуры до +15...+18 градусов, а все области, кроме восточных, накроют дожди.

В четверг, 16 сентября, по прогнозу "Укргидрометцентра", в Украине будет по-прежнему солнечно и сухо. В северных, центральных и восточных областях синоптики передают до +18...+20 градусов, на юге столбики термометров покажут до +20...+22 градусов. В западных областях будет теплее всего - от +21 до +23 градусов. Осадков не предвидится, ветер северный, 5-10 м/с.

В пятницу, 17 сентября, Украину постепенно начнут накрывать осадки. Дожди пройдут в западных и северных областях. Температура воздуха опустится в Киеве до +17...+19 градусов, на западе - до +19...+21 градуса. В остальных регионах погода останется прежней. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На выходных, 18-19 сентября, грозами и дождями накроет большую часть страны, кроме восточных областей. Днем температура воздуха снизится до +14... +17 градусов в восточных и центральных областях, на западе дневная температура упадет до +12... +16 градусов, на юге ожидается до +20...+22 градусов, на востоке синоптики прогнозируют от +18 до +20 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что в октябре украинцев ждет еще одно бабье лето, после которого начнется затяжная осень.