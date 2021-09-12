В понедельник пройдет дождь в западных и большинстве северных областей Украины

Температура днем 22-27 °.

В понедельник, 13 сентября, с северо-запада к Украине приблизится атмосферный фронт, соответственно в некоторых регионах задождит.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Но большинство территории все еще будет наслаждаться мягким сентябрьским теплом", - говорится в сообщении.

Небольшой кратковременный дождь и грозу обещают только днем местами в западных и в большинстве северных областей.

Ночью и утром на западе страны местами туман.

Температура ночью 9-14 °, на побережье Черного моря - до 17 °; днем - 22-27 °, в южных областях - 29 °; в Карпатах днем 13-18 °, ночью 5-10 °.

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