В понедельник пройдет дождь в западных и большинстве северных областей Украины

В понедельник, 13 сентября, с северо-запада к Украине приблизится атмосферный фронт, соответственно в некоторых регионах задождит.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Но большинство территории все еще будет наслаждаться мягким сентябрьским теплом", - говорится в сообщении.

Небольшой кратковременный дождь и грозу обещают только днем местами в западных и в большинстве северных областей.

Ночью и утром на западе страны местами туман.

Температура ночью 9-14 °, на побережье Черного моря - до 17 °; днем - 22-27 °, в южных областях - 29 °; в Карпатах днем 13-18 °, ночью 5-10 °.