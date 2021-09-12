В Украину придет похолодание: прогноз погоды на середину сентября

Бабье лето продлится в Украине до конца текущей недели. Украинцы еще недолго смогут насладиться теплыми солнечными деньками, ведь с 16 сентября начнется настоящая осень. Радует то, что в октябре ожидается еще одна волна потепления, более продолжительная, чем в сентябре.

По прогнозу синоптиков "Укргидрометцентра", со следующей недели жары уже не будет, местами начнут идти дожди. В западных областях ожидаются даже грозы. В горах погода будет хорошей, туристам волноваться не стоит.

С понедельника, 13 сентября, в Киеве , северных, восточных и южных областях ожидается без осадков. Температура воздуха после выходных останется стабильной - от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+14 градусов. На западе страны неделя начнется с дождей, днем синоптики передают до +18...+24 градусов, ночью температура опустится до +8...+11 градусов.

Во вторник, 14 сентября, дожди пройдут только в Ивано-Франковской и Черновецкой областях. Во всех остальных городах Украины будет сухо и тепло. Синоптики обещают до +24...+27 градусов на юге и востоке. На западе страны ожидается от +18 до +25 градусов, в Киеве и северных областях будет от +20 до +23 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



В среду, 15 сентября, в Украине будет сухо и солнечно, а уже с 16 сентября температура воздуха опустится во всех областях, кроме восточных и южных. Синоптики передают в среднем по стране до +16...+22 градусов. В середине первого осеннего месяца украинцы ощутят на себе настоящее дыхание осени.

Ранее сообщалось, какой будет погода в октябре и ноябре в Украине, и когда ждать первых заморозков.