В Украине в воскресенье будет без осадков и до +27

В воскресенье, 12 сентября, в Украине будет без осадков, максимальная температура составит +27.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

"За счет воздействия поля повышенного атмосферного давления завтра осадков не ожидаем, лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части местами 14-17°. Днем - 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма - 16-18°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 11-13°, а днем 23-25°.