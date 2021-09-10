Прогноз погоды на выходные 11-12 сентября для Украины

В Украину возвращается летнее тепло. Сентябрьские выходные порадуют солнечной и ясной погодой, только в некоторых областях пройдут небольшие осадки.

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует теплые и солнечные выходные по всей территории Украины в субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября 2021 года.

Днем столбики термометров будут достигать +22…+26 градусов Цельсия, прогнозирует Наталка Диденко. Небольшой дождь ожидается лишь в некоторых регионах в Крыму, Закарпатье и Херсонской области. Продолжительные и обильные дожди в ближайший уик-энд маловероятны.

В украинской столице в субботу и воскресенье воздух прогреется до +23…+25 градусов. осадков не ожидается.

"В большинстве регионов Украины дождя не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может немного покапать, но ничего серьезного. 11-12 сентября в Киеве ожидается отличная погода - сухая, солнечная, со свежим утром и теплыми деньками. Максимум в столице в течение субботы-воскресенья + 23 + 25 градусов. Наслаждайтесь!)))" – рекомендует Наталка Диденко украинцам.

Напомним, ранее метеорологи рассказали, какая погода ждет Украину осенью 2021 года. После периода тепла начнутся дожди, которые плавно перейдут в снегопады. Морозы ударят уже в октябре.