Прогноз погоды на осень для всех регионов Украины

В Укргидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей всех регионов Украины в осенние месяцы 2021 года. В сентябре еще предстоит насладиться бабьим летом, ну а потом погода резко изменится…

По данным синоптиков, небольшое потепление, которое наблюдается в конце первой декады сентября, это еще не бабье лето. Бархатный сезон наступит немного позже. После относительно теплого и солнечного сентября в Украине резко изменится погода.

"Начало сентября было холодным, а теперь снова все стало на свои места. И классическое бабье лето еще впереди. Такой период тепла также может быть в конце сентября – в начале октября", – рассказала метеоролог Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Народный синоптик Леонид Горбань при составлении долгосрочных прогнозов погоды использует Брюсов календарь. Это старинная методика, точность которой, утверждают ее приверженцы, составляет 75%.

По словам специалиста, локальные дожди пройдут в Украине в конце сентября, далее наступит холодный, но сухой октябрь. В середине второго месяца осени ожидается продолжительное бабье лето. Конец второго месяца осени будет дождливым и холодным, а в ночное время суток возможны серьезные заморозки.

Ноябрь принесет в Украину холодные дожди и дожди со снегом, прогнозирует Горбань. Морозы ожидаются во всех регионах страны, кроме Юга.

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