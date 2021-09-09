На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5
Фото: www.1zoom.me

Возле села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5 балла.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение произошло 8 сентября в 16:32.

"Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - сообщили спасатели.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, 3 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла. Подземные толчки такой мощи не ощущались на поверхности.

В январе на Львовщине зафиксировали подземный толчок магнитудой 1,9 балла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидрометцентр предупредил о первых заморозкахУкргидрометцентр предупредил о первых заморозках
В Украину пришло бабье лето: прогноз погоды на неделюВ Украину пришло бабье лето: прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки: в каких областях ночью похолодает до -3 градусовУкраину накроют заморозки: в каких областях ночью похолодает до -3 градусов
В Украине потеплеет до +25 градусов: синоптики назвали дату прихода бабьего лета в сентябреВ Украине потеплеет до +25 градусов: синоптики назвали дату прихода бабьего лета в сентябре
На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5
Блок рекламы


Похожие новости
На Сицилии зафиксировали рекордные для Европы 48,8°С
Около Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три годаОколо Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три года
В Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
В Долине нарциссов на Закарпатье начался пожарВ Долине нарциссов на Закарпатье начался пожар
В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясениеВ Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение
В Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
На Львовщине зафиксировали небольшое землетрясениеНа Львовщине зафиксировали небольшое землетрясение
На Закарпатье произошло землетрясениеНа Закарпатье произошло землетрясение
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
Последние новости
Подгружаем последние новости