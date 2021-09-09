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2021-09-09
На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Фото: www.1zoom.me
Возле села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5 балла.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение произошло 8 сентября в 16:32.
"Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - сообщили спасатели.
Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, 3 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла. Подземные толчки такой мощи не ощущались на поверхности.
В январе на Львовщине зафиксировали подземный толчок магнитудой 1,9 балла.