На Закарпатье зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Возле села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5 балла.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение произошло 8 сентября в 16:32.

"Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - сообщили спасатели.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, 3 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла. Подземные толчки такой мощи не ощущались на поверхности.

В январе на Львовщине зафиксировали подземный толчок магнитудой 1,9 балла.