Укргидрометцентр предупредил о первых заморозках

Температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться. Уже в понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, за счет чего существенных осадков мы не ожидаем. Однако по температурным показателям ночи и дни будут постепенно становиться значительно холоднее", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков в субботу, 4 сентября, в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь. Температура ночью 7-14°, днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны 20-25°.

В последующие двое суток без осадков, только в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь. Температура в большинстве областей ночью 2-7° тепла.

"6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла, на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°", - прогнозируют в Гидрометцентре.