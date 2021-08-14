Прогноз погоды для Украины от Гидрометцентра

На Украину надвигается мощный атмосферный фронт, который принесет с собой ливни и грозы. В ряде областей температура воздуха в ближайшие дни снизится до +20 градусов Цельсия.

Мощный циклон несет в Украину похолодание до +20 градусов: прогноз погоды от Гидрометцентра

Начиная с понедельника, 16 августа 2021 года, в Украине синоптики Укргидрометцентра прогнозируют усиление жары. Температура воздуха местами превысит отметку в +34 градуса. Однако летнее тепло продлится не долго, надвигающийся со стороны ЕС атмосферный фронт принесет с собой резкое похолодание, грозовые дожди и ветер.

Как сообщила метеоролог украинского Гидрометцентра Наталья Птуха, на Западе страны в первой половине будущей недели начнется похолодание. Столбики термометров будут находиться в диапазоне от +20 до +25 градусов Цельсия. На остальной территории страны, наоборот, усилится жара.

В среду, 18 августа, холодный атмосферный фронт накроет большинство регионов Украины. Проливные дожди и грозы ожидаются во всех областях страны, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской.

Мощный циклон несет в Украину похолодание до +20 градусов: прогноз погоды от Гидрометцентра

При этом, жара на Юге и Востоке будет достигать +32 градусов. В северных и центральных областях температура воздуха будет более комфортной – около +28 градусов Цельсия. А вот в западном регионе значительно похолодает. В дневное время суток здесь столбики термометров покажут в среднем +20…+24 градуса, а ночью – около +11.

Ветер северный и северо-западный, скорость порывов будет достигать 12 метров в секунду.


Шевченко Лилия, Тудей

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Прогноз погоды для Украины от ГидрометцентраПрогноз погоды для Украины от Гидрометцентра
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