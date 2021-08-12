На Сицилии зафиксировали рекордные для Европы 48,8°С

Предыдущий максимум 1977 года побит почти на градус.

Итальянские метеорологи зафиксировали на Сицилии рекордную для Европы температуру воздуха +48,8°С. Предыдущий рекорд составлял +48°С, его зафиксировали в Афинах в 1977 году.

Как сообщает The Guardian, замер еще предстоит подтвердить во Всемирной метеорологической организации.

Рекордную температуру зафиксировали на фоне волны жары, которая протянулась через Средиземное море в Тунис и Алжир и привела к лесным пожарам в Италии.

"Последние несколько дней на Сицилии наблюдается волна жары. Эффект фена [сухой горячий ветер, дующий с гор в долину] с подветренной стороны гор, защищающих Сиракузы, вероятно, способствовал повышению температуры до 48,8°С, которые мы наблюдали сегодня" , - сказал изданию британский метеоролог Тревор Митчелл.

Другой метеоролог из Великобритании Скотт Дункан предупредил, что волна жары, которая сейчас охватила Северную Африку и Южную Европу, в ближайшие дня переместится на запад и немного на север.

Напомним, что в начале этой недели Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупредила, что человечеству не удастся остановить глобальное потепление без немедленного сокращения выбросов.

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На Сицилии зафиксировали рекордные для Европы 48,8°С
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