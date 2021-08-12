В Хмельницкой области ураган повредил лес более чем на ста гектарах

Убытки понесли Дунаевецкое и Маковское лесничества.

Вследствие непогоды в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области повреждены более ста гектаров леса.

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Об этом сообщают в Хмельницком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, затронул и лесные угодья ГП «Каменец-Подольское лесное хозяйство». В результате повреждены и выломаны деревья более чем на ста гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах", - сказано в сообщении на странице управления в фейсбуке.

Отмечается, что работники предприятия осмотрели повреждения насаждений, определили убытки и наметили меры по ликвидации последствий непогоды.

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа шквальный ветер полностью сорвал крышу Лаской башни на Каменец-Подольской крепости XV века и повредил покрытие корпуса.

Министр культуры Александр Ткаченко предложил профинансировать ремонт башни из резервного фонда.

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