Харьков засыпало градом

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Сегодня, 7 августа, в двух районах Харькова выпал град до 2-3 сантиметров в диаметре.

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии говорят, что такой размер градин соответствует критериям стихийного метеорологического явления, пишет местное издание Вгороде.

Обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки, а также в пригороде Харькова - в районе Бобровки.

По информации синоптиков, стихия разбушевалась под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

"Мощные грозы и град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии. Поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых ячеек по всей территории области", - прокомментировали в центре по гидрометеорологии.

"Такой размер градин соответствует критериям стихийного метеорологического явления", - добавили синоптики.

Как сообщалось, в ночь с 5 на 6 августа сильный ветер сорвал крышу башни замка в Каменец-Подольском.