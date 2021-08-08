Харьков засыпало градом

Синоптики квалифицировали осадки как стихийное метеорологическое явление.

Фото: facebook.com/kharkivmeteo

Сегодня, 7 августа, в двух районах Харькова выпал град до 2-3 сантиметров в диаметре.

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии говорят, что такой размер градин соответствует критериям стихийного метеорологического явления, пишет местное издание Вгороде.

Обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки, а также в пригороде Харькова - в районе Бобровки.

По информации синоптиков, стихия разбушевалась под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

"Мощные грозы и град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии. Поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых ячеек по всей территории области", - прокомментировали в центре по гидрометеорологии.

"Такой размер градин соответствует критериям стихийного метеорологического явления", - добавили синоптики.

Как сообщалось, в ночь с 5 на 6 августа сильный ветер сорвал крышу башни замка в Каменец-Подольском.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалыУкраине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы
Пожары в Турции и Греции влияют на погоду в УкраинеПожары в Турции и Греции влияют на погоду в Украине
Харьков засыпало градомХарьков засыпало градом
Блок рекламы


Похожие новости
Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю веснуХарьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну
Карпаты засыпало снегом: в Сети появились впечатляющие фотоКарпаты засыпало снегом: в Сети появились впечатляющие фото
В Киеве мощный ливень с градом подтопил дороги и повалил деревья (фото, видео)В Киеве мощный ливень с градом подтопил дороги и повалил деревья (фото, видео)
Из харьковского зоопарка сбежала зебраИз харьковского зоопарка сбежала зебра
В Харьковском зоопарке вылупились детеныши нильских крокодиловВ Харьковском зоопарке вылупились детеныши нильских крокодилов
В четверг в Киев вернутся дожди с грозами и градомВ четверг в Киев вернутся дожди с грозами и градом
25 октября в Харькове ожидаются осадки в виде снега - синоптики25 октября в Харькове ожидаются осадки в виде снега - синоптики
В Харьковской области горит 70 гектар леса В Харьковской области горит 70 гектар леса
Погода на завтра: В Украине будут дожди с грозой и градомПогода на завтра: В Украине будут дожди с грозой и градом
В Украине ожидаются сильные дожди с грозами и градомВ Украине ожидаются сильные дожди с грозами и градом
Последние новости
Подгружаем последние новости