Харьков засыпало градом
Синоптики квалифицировали осадки как стихийное метеорологическое явление.
Сегодня, 7 августа, в двух районах Харькова выпал град до 2-3 сантиметров в диаметре.
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии говорят, что такой размер градин соответствует критериям стихийного метеорологического явления, пишет местное издание Вгороде.
Обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки, а также в пригороде Харькова - в районе Бобровки.
По информации синоптиков, стихия разбушевалась под влиянием циклона с центром над странами Балтии.
"Мощные грозы и град возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии. Поступление неустойчивой и влажной воздушной массы с юга способствовало развитию кучево-дождевых облаков и градовых ячеек по всей территории области", - прокомментировали в центре по гидрометеорологии.
"Такой размер градин соответствует критериям стихийного метеорологического явления", - добавили синоптики.
Как сообщалось, в ночь с 5 на 6 августа сильный ветер сорвал крышу башни замка в Каменец-Подольском.