Пожары в Турции и Греции влияют на погоду в Украине

Катастрофические пожары в Турции и Греции влияют на стабильность погоды в Украине. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра, отметив, что с началом пожаров прогнозировать погодные изменения стало сложнее.

На этой неделе Украину накроют дожди, однако, составить абсолютно достоверный прогноз по всем областям синоптики не могут. Грозовые очаги 3 августа появились над Житомирщиной и перемещаются 4 августа через Киевщину и Черниговщину на восток. Однако заранее их не спрогнозировала ни одна метеорологическая модель, отметили синоптики.

В среду, 4 августа, на востоке и юго-востоке нашей страны хорошо видна мощная облачная система на том же фронте, который предопределял непогоду в Украине во вторник. В Донецкой области локальный ливень достиг интенсивности 34 мм за 1 час, и сейчас осадки двигаются на северо-восток.

Согласно прогнозу, 5-7 августа через территорию Украины будет перемещаться активный циклон под названием Henri, который сформируется над Адриатическим морем и направится в сторону западных областей Украины.