Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы

В понедельник, 2 августа, в ряде областей Украины прогнозируют грозы и шквалы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Непогоду прогнозируют ночью в западных, а днем и в северных, центральных областях, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области 2 августа - гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Напомним, ученые предупреждают, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.