Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы
Фото: ЕРА/UPG

В понедельник, 2 августа, в ряде областей Украины прогнозируют грозы и шквалы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Непогоду прогнозируют ночью в западных, а днем и в северных, центральных областях, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области 2 августа - гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Напомним, ученые предупреждают, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Около Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три годаОколо Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три года
На Черниговщине сгорели 55 га пшеничного поляНа Черниговщине сгорели 55 га пшеничного поля
Одесскую колонию во второй раз выставили на аукционОдесскую колонию во второй раз выставили на аукцион
Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалыУкраине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы
Блок рекламы


Похожие новости
В понедельник в Украине без осадков, температура до + 31В понедельник в Украине без осадков, температура до + 31
Синоптики прогнозируют в Украине теплую и сухую погодуСиноптики прогнозируют в Украине теплую и сухую погоду
К концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / сК концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / с
Сегодня на Западе Украины - грозы, местами град и шквалыСегодня на Западе Украины - грозы, местами град и шквалы
В Украине похолодает до +25 градусов и вернутся дожди: синоптики назвали датуВ Украине похолодает до +25 градусов и вернутся дожди: синоптики назвали дату
Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °
В Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалыВ Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалы
В воскресенье в Украине обещают температуру до +32, град и шквалыВ воскресенье в Украине обещают температуру до +32, град и шквалы
На выходные в Украине прогнозируют дожди, грозы, местами град и шквалыНа выходные в Украине прогнозируют дожди, грозы, местами град и шквалы
Киевлян предупреждают о грозах в понедельникКиевлян предупреждают о грозах в понедельник
Последние новости
Подгружаем последние новости