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2021-08-01
Украине прогнозируют на понедельник грозы и шквалы
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Фото: ЕРА/UPG
В понедельник, 2 августа, в ряде областей Украины прогнозируют грозы и шквалы.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Непогоду прогнозируют ночью в западных, а днем и в северных, центральных областях, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
В Киеве и Киевской области 2 августа - гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.
Напомним, ученые предупреждают, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.