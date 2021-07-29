Около Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три года

Национальная метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

У побережья островов Шумагина, находящихся южнее Аляски, произошло землетрясение магнитудой 8,2 балла.

Об этом сообщила Геологическая служба США(USGS).

Очаг землетрясения залегал на глубине 32,2 км. Эпицентр находился в 104 км к юго-востоку от американского города Перривилл.

Фото: usgs.gov

Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила об угрозе цунами.

Фото: NWS

По данным USGS, с 1990 года в мире было всего 17 землетрясений такой магнитуды или больше. Последнее зафиксировали в августе 2018 года около Фиджи.

В США таких сильных землетрясений не было еще дольше - с 1965 года.

Алеутская островная дуга, к которой относятся острова Шумагина, простирается примерно на 3000 км от Аляскинского залива на востоке до полуострова Камчатка на западе. Она обозначает место, где Тихоокеанская тектоническая плита заходит в земную мантию под Североамериканской плитой. Этот тектонический процесс, который называется субдукция, привел к появлению Алеутских островов и подводного Алеутского желоба вдоль них.

Этот регион проявляет значительную вулканическую активность и имеет в своей истории несколько мегаземлетрясений. Самое сильное из них произошло 4 февраля 1965 года возле Крысиных островов, его магнитуда составила 8,7 балла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Луганщине обнаружили массовый мор рыбыНа Луганщине обнаружили массовый мор рыбы
В понедельник в Украине без осадков, температура до + 31В понедельник в Украине без осадков, температура до + 31
На Черниговщине сгорели 55 га пшеничного поляНа Черниговщине сгорели 55 га пшеничного поля
Одесскую колонию во второй раз выставили на аукционОдесскую колонию во второй раз выставили на аукцион
Синоптики прогнозируют в Украине теплую и сухую погодуСиноптики прогнозируют в Украине теплую и сухую погоду
Блок рекламы


Похожие новости
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясениеУ берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Погода в Украине в ближайшие двое суток существенно не изменитсяПогода в Украине в ближайшие двое суток существенно не изменится
Прохладная погода с дождями сохранится на востоке и югеПрохладная погода с дождями сохранится на востоке и юге
В Карпатах за ночь выпало около 20 см снегаВ Карпатах за ночь выпало около 20 см снега
Апрель в Киеве стал самым холодным с 2003 годаАпрель в Киеве стал самым холодным с 2003 года
В среду в Украине будет прохладная погода, а в четверг потеплеетВ среду в Украине будет прохладная погода, а в четверг потеплеет
В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая и ветреная погодаВ ближайшие дни в Украине ожидается дождливая и ветреная погода
На западе Украины ожидается похолодание, в других регионах - теплая и сухая погодаНа западе Украины ожидается похолодание, в других регионах - теплая и сухая погода
На северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясениеНа северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясение
В большинстве областей Украины сохранится пасмурная погода с осадкамиВ большинстве областей Украины сохранится пасмурная погода с осадками
Последние новости
Подгружаем последние новости