Около Аляски произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,2 - сильнейшее в мире за три года

У побережья островов Шумагина, находящихся южнее Аляски, произошло землетрясение магнитудой 8,2 балла.

Об этом сообщила Геологическая служба США(USGS).

Очаг землетрясения залегал на глубине 32,2 км. Эпицентр находился в 104 км к юго-востоку от американского города Перривилл.

Фото: usgs.gov

Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила об угрозе цунами.

Фото: NWS

По данным USGS, с 1990 года в мире было всего 17 землетрясений такой магнитуды или больше. Последнее зафиксировали в августе 2018 года около Фиджи.

В США таких сильных землетрясений не было еще дольше - с 1965 года.

Алеутская островная дуга, к которой относятся острова Шумагина, простирается примерно на 3000 км от Аляскинского залива на востоке до полуострова Камчатка на западе. Она обозначает место, где Тихоокеанская тектоническая плита заходит в земную мантию под Североамериканской плитой. Этот тектонический процесс, который называется субдукция, привел к появлению Алеутских островов и подводного Алеутского желоба вдоль них.

Этот регион проявляет значительную вулканическую активность и имеет в своей истории несколько мегаземлетрясений. Самое сильное из них произошло 4 февраля 1965 года возле Крысиных островов, его магнитуда составила 8,7 балла.