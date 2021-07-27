Одесскую колонию во второй раз выставили на аукцион

Бывшую одесскую тюрьму выставлено на повторный приватизационный аукцион. Он должен состояться 6 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Там напомнили, что нерабочее учреждение исполнения наказаний расположено в 5 км от центра города Одесса, всего в трех километрах к морю до железнодорожного вокзала - 2,5 км; к центральному автовокзалу - 5,5 км. Общая площадь зданий, сооружений и инфраструктурных сетей составляет 52437,84 м?.

Колония не функционирует с июня 2019 года. С тех пор территория приходит в упадок, а на ее содержание из государственного бюджета было потрачено почти 18,5 млн грн.

"Вместо этого приватизация масштабного объекта позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры европейского типа, а также создать в Одессе новое современное пространство", - считают в Минюсте.

Напомним, ранее планировалось, что большая распродажа тюрем в Украине будет происходить в течение лета-осени 2020 года, но как сообщал в конце декабря министр Денис Малюська, помешали "многочисленные бюрократические препятствия".

Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков. По словам министра, в 2021 году в Украине будут приватизированы минимум четыре тюрьмы.