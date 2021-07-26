На Черниговщине сгорели 55 га пшеничного поля

Возле села Хомине в Нежинском районе Черниговской области в результате пожара 25 июля сгорели 55 гектаров пшеничного поля. Огонь вспыхнул на поле фермерского хозяйства "Луч", пишет "Общественное" со ссылкой на представителя ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко.

Сгорели 55 га зерновой культуры и 10 га сухой растительности.

Фото: Общественное

Жертв и пострадавших нет, причина пожара и масштаб убытков устанавливаются.

"На тушение привлекались 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщил Ивченко.

Фото: Общественное

Напомним, что вчера также загорелось пшеничное поле на Сумщине. Пожар удалось локализовать на площади до 5 га пшеницы и 200 кв. м. остатков сухой растительности, тем самым было спасено пшеничное поле площадью 90 га.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.