В понедельник в Украине без осадков, температура до + 31

Дожди только на крайнем западе страны.

В понедельник в Украине без осадков, температура до + 31

В понедельник, 26 июля, в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом пишет interax.com.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем 26-31°.

В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 17-19 °, днем 27-29 °.

Во вторник, 27 июля, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м / с; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом в западный и юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-20 °, днем 27-33 °, на юге местами до 35 °.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19 °, днем 27-29 °.

Напомним, глобальные изменения климата провоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.

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