На Сумщине горело пшеничное поле

В Сумской области в с. Суховерховка пожарные, укрощая пожар, спасли пшеничное поле площадью 90 га.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В субботу, 24 июля, пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось.

К тушению привлекли 8 человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также 2 единицы приспособленной техники местного агропредприятия - "КамАЗ" с бочкой 10 т воды и трактор с дисковой бороной, который вспахивал прилегающую территорию.

"Совместными усилиями в 16:15 пожар удалось локализовать на площади до 5 га пшеницы на корню и 200 кв. м. остатков сухой растительности, тем самым спасая пшеничное поле площадью 90 га, а впоследствии пожар ликвидировали", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Напомним, 25-26 июля в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности.