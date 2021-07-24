На Луганщине обнаружили массовый мор рыбы

Полиция устанавливает причины чрезвычайного происшествия.

В Луганской области полиция устанавливает причины массового мора рыбы в пруду села Рогово.

Об этом сообщили в областном отделе полиции.

"Вчера, 23 июля, в полицию Новопскова поступила информация главы Новопсковского поселкового совета о том, что на пруду села Рогово обнаружено большое количество погибшей рыбы", - говорится в сообщении.

Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем и работниками ГСЧС провели обследование берега водоема и на отдельных участках водного объекта обнаружили мертвую рыбу: щуку, окуня, плотву, карася.

С целью установления общего количества и причин гибели рыбы специалисты Госпродпотребслужбы и Госэкоинспекции взяли забор образцов воды и рыбы из водоема для проведения химико-бактериологического исследования.

До момента установления всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия полицейские призывают воздержаться от вылова рыбы и купания в пруду.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте Кабинет министров уволил главу Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Чуклину, которая возглавляла его чуть больше трех месяцев.

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