Синоптики прогнозируют в Украине теплую и сухую погоду

Только ночью на крайнем востоке страны, днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь.

В ближайшие трое суток теплую и преимущественно сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в пятницу, 23 июля, в Украине без осадков, лишь ночью на крайнем востоке страны, днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

В субботу, 24 июля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-29°.