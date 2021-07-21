Украину накрыло похолодание с дождями и грозами: прогноз погоды до конца недели

Похолодание, которое накрыло Украину в начале недели, продлится до конца выходных. Уже с 26 июля в страну вернется ясная и солнечная погода. Синоптики прогнозируют, что ливни с грозами прекратятся и температура воздуха повысится с +21..+23 градусов до +25...+28 градусов.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в субботу, 24 июля, дожди переместятся исключительно в западные области. По всей остальной Украины в первый выходной недели будет сухо и солнечно. Адской жары не предвидится, воздух прогреется до +25...+27 градусов. В Киеве ожидается до +25...+27 градусов, будет солнечно и тепло. В южных областях столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, на западе - от +24 до +26 градусов. После 29 июля в западные области придет похолодание до +21 градуса.

В воскресенье, 25 июля, осадки пройдут в западных областях, а также в Черниговской и Сумской областях. На юге потеплеет до +28...+30 градусов, на востоке и в центре синоптики передают сухую погоду и до +25...+27 градусов тепла. На севере и в столице ожидаются дожди, но уже 26 июля в регионе начнет повышаться температура, до +27... +28 градусов и осадки утихнут. На Западе будет сухо только в Ужгороде, в остальных областях пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

До выходных по всей Украине будут идти дожди, местами с грозами и градом. Украинцам следует брать с собой зонтики и одеваться потеплее. Температура воздуха резко опустится с +30 до +20 градусов.