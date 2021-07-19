Синоптики предупредили о резком изменении погоды

С дождями и грозами идет похолодание.

Синоптики предупредили о резком изменении погоды
Фото: primamedia.ru

В ближайшие двое суток погода в Украине изменится из-за того, что атлантический воздух, перемещающийся с Западной Европы, начнет вытеснять жару на восток, а перемещение атмосферных фронтов принесет не только дожди с грозами, но и значительные ливни, град и усиление ветра.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Во вторник, 20 июля, в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 19-24°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве во вторник кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

В среду, 21 июля, в Украине дожди, грозы, в центральных, северных, Одесской областях, Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди; днем в отдельных районах град.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, местами порывы и шквалы 15-20 м/с,

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°, в западных областях 11-16°; днем 20-25°, в южной и восточной части 26-33°.

В Киеве в среду ночью умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°.

Как сообщали, 19 июля Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило две станции метро. Локальные подтопления наблюдаются по всему городу.

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