Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд

Жара в Киеве в пятницу, 16 июля, побила очередной рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этот день среднесуточная температура составляла +28,8°С. Это самое высокое значение температуры для этого дня.

Температура воздуха в Киеве в этот день была на 7,6°С выше климатической нормы.

Предыдущий рекорд составлял +28,4°С и держался с 1931 года.