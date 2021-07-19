Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд

Среднесуточная температура составляла +28,8°С.

Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд
Фото: kyivcity.gov.ua

Жара в Киеве в пятницу, 16 июля, побила очередной рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этот день среднесуточная температура составляла +28,8°С. Это самое высокое значение температуры для этого дня.

Температура воздуха в Киеве в этот день была на 7,6°С выше климатической нормы.

Предыдущий рекорд составлял +28,4°С и держался с 1931 года.

Напомним, что весна в Киеве была на 1°C холоднее нормы, но с начала лета в столице зафиксировали уже 14 температурных рекордов.

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