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2021-07-19
Жара в Киеве в пятницу побила 90-летний рекорд
Среднесуточная температура составляла +28,8°С.
Фото: kyivcity.gov.ua
Жара в Киеве в пятницу, 16 июля, побила очередной рекорд.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в этот день среднесуточная температура составляла +28,8°С. Это самое высокое значение температуры для этого дня.
Температура воздуха в Киеве в этот день была на 7,6°С выше климатической нормы.
Предыдущий рекорд составлял +28,4°С и держался с 1931 года.
Напомним, что весна в Киеве была на 1°C холоднее нормы, но с начала лета в столице зафиксировали уже 14 температурных рекордов.