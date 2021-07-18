К концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / с

При падении деревьев или веток, при травмировании людей просят немедленно информировать экстренные службы.

К концу воскресенья в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м / с
Фото: vinnica.info

В Киеве до конца суток 18 июля ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Во время сильного ветра советуют плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

В случае сильного ветра прячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Избегайте нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений дежурят бригады гидрослужбы КК "Киевавтодор". Для ликвидации последствий непогоды дорожная служба имеет 73 единицы спецтехники и спецсредств. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

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