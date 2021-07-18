Сегодня на Западе Украины - грозы, местами град и шквалы

На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

Сегодня на Западе Украины - грозы, местами град и шквалы
Фото: ЕРА/UPG

В воскресенье, 18 июля, днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

Кроме того, 18-19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По состоянию на утро 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) обесточен 101 населенный пункт в 3 областях: 53 - в Киевской, 35 - в Житомирской и 13 - в Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Сицилии проснулся вулкан ЭтнаНа Сицилии проснулся вулкан Этна
Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °
В Днепр впервые за 30 лет запустят три вида осетровых рыбВ Днепр впервые за 30 лет запустят три вида осетровых рыб
В США на фоне аномальной жары начались масштабные пожарыВ США на фоне аномальной жары начались масштабные пожары
Ночь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюденийНочь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюдений
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине похолодает до +25 градусов и вернутся дожди: синоптики назвали датуВ Украине похолодает до +25 градусов и вернутся дожди: синоптики назвали дату
Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °
Украину накроет 40-градусная жара: синоптики назвали самые жаркие дни июляУкраину накроет 40-градусная жара: синоптики назвали самые жаркие дни июля
В Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалыВ Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалы
В воскресенье в Украине обещают температуру до +32, град и шквалыВ воскресенье в Украине обещают температуру до +32, град и шквалы
На выходные в Украине прогнозируют дожди, грозы, местами град и шквалыНа выходные в Украине прогнозируют дожди, грозы, местами град и шквалы
Завтра в Украине до +28, местами дожди и грозыЗавтра в Украине до +28, местами дожди и грозы
В первый день лета часть Украины накроют дожди и штормовой ветерВ первый день лета часть Украины накроют дожди и штормовой ветер
На понедельник в Украине прогнозируют дожди и грозы, температура до +19На понедельник в Украине прогнозируют дожди и грозы, температура до +19
Прогноз погоды на выходные для УкраиныПрогноз погоды на выходные для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости