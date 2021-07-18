Сегодня на Западе Украины - грозы, местами град и шквалы

На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

В воскресенье, 18 июля, днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

Кроме того, 18-19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По состоянию на утро 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) обесточен 101 населенный пункт в 3 областях: 53 - в Киевской, 35 - в Житомирской и 13 - в Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.