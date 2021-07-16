В Киеве вторую ночь подряд зафиксировали рекордно высокую температуру

Ночью была такая температура, какая должна быть днем.

Ночь на 16 июля в Киеве стала самой теплой для этой даты за все время наблюдений. Предыдущий максимум превышен сразу на 2,4 градуса.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура сегодня не опустилась ниже 24,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 2001 году", - говорится в сообщении.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 13 температурных рекордов.

Напомним, ночью 15 июля температура не опустилась ниже 22,8 градуса.

Жара в столице Украины будет еще несколько дней. Похолодание прогнозируют на начало следующей недели.