В Днепр впервые за 30 лет запустят три вида осетровых рыб

До конца июля в водоемы Днепра в Херсонской области заселят 1,1 млн стерляди, 150 тыс. русского осетра и 50 тыс. севрюги.

Госрыбагентство Украины начало кампанию по зарыблению Днепра, в рамках которой в Херсонской области до конца июля выпустят более 1,3 млн мальков рыб трех краснокнижных видов.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Госрыбагентство зарыбливает осетровыми видами воды Днепра ежегодно, но сейчас выпустят более 1,3 млн рыб трех краснокнижных видов. С сегодняшнего дня и до конца июля в водоемы Днепра в Херсонской области заселят 1,1 млн стерляди, 150 тыс. русского осетра и 50 тыс. севрюги, которые были традиционными видами в Днепре во времена киевских князей", - написал он в фейсбуке.

Лещенко отметил, что кампания по зарыблению осетровыми продлится до конца июля, и впервые за 30 лет эти виды выпускают в Днепр одновременно.

Выращиванием мальков с икры занимались специалисты Днепровского осетрового рибзавода (пгт Днепровское Херсонской области).

Согласно данным на сайте Госрыбагентства, государственные рыбзаводы Украины в 2020 году выпустили 16,1 млн экземпляров молодняка рыб, что на 5% превышает запланированный показатель и на 3% - показатель 2019 года.

Напомним, для сохранения и охраны популяции раков в Украине с августа также будет действовать летне-осенний запрет на их вылов.