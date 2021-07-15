В Днепр впервые за 30 лет запустят три вида осетровых рыб
До конца июля в водоемы Днепра в Херсонской области заселят 1,1 млн стерляди, 150 тыс. русского осетра и 50 тыс. севрюги.
Госрыбагентство Украины начало кампанию по зарыблению Днепра, в рамках которой в Херсонской области до конца июля выпустят более 1,3 млн мальков рыб трех краснокнижных видов.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
"Госрыбагентство зарыбливает осетровыми видами воды Днепра ежегодно, но сейчас выпустят более 1,3 млн рыб трех краснокнижных видов. С сегодняшнего дня и до конца июля в водоемы Днепра в Херсонской области заселят 1,1 млн стерляди, 150 тыс. русского осетра и 50 тыс. севрюги, которые были традиционными видами в Днепре во времена киевских князей", - написал он в фейсбуке.
Лещенко отметил, что кампания по зарыблению осетровыми продлится до конца июля, и впервые за 30 лет эти виды выпускают в Днепр одновременно.
Выращиванием мальков с икры занимались специалисты Днепровского осетрового рибзавода (пгт Днепровское Херсонской области).
Согласно данным на сайте Госрыбагентства, государственные рыбзаводы Украины в 2020 году выпустили 16,1 млн экземпляров молодняка рыб, что на 5% превышает запланированный показатель и на 3% - показатель 2019 года.
Напомним, для сохранения и охраны популяции раков в Украине с августа также будет действовать летне-осенний запрет на их вылов.