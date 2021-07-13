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2021-07-13
Ночь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюдений
С начала года в столице установлен 21 температурный рекорд.
Ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений.
По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, в ночь на минувший понедельник температура в столице не опустилась ниже 22°С.
"Предварительное рекордное значение + 21,4°С 1922 года превышено на 0,6°С", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд, сообщают в ЦГО.
Напомним, июнь в Киеве стал одним из самых жарких в истории наблюдений. В первом месяце лета в столице было шесть дней с максимальной температурой выше 30 градусов.