Ночь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюдений

С начала года в столице установлен 21 температурный рекорд.

Ночь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюдений

Ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, в ночь на минувший понедельник температура в столице не опустилась ниже 22°С.

"Предварительное рекордное значение + 21,4°С 1922 года превышено на 0,6°С", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд, сообщают в ЦГО.

Напомним, июнь в Киеве стал одним из самых жарких в истории наблюдений. В первом месяце лета в столице было шесть дней с максимальной температурой выше 30 градусов.

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