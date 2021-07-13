Ночь на 12 июля в Киеве была самой теплой за историю наблюдений

С начала года в столице установлен 21 температурный рекорд.

Ночь на 12 июля в Киеве оказалась самой теплой за весь период наблюдений.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, в ночь на минувший понедельник температура в столице не опустилась ниже 22°С.

"Предварительное рекордное значение + 21,4°С 1922 года превышено на 0,6°С", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд, сообщают в ЦГО.