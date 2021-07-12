В Украине похолодает до +25 градусов и вернутся дожди: синоптики назвали дату

Украину уже скоро накроет новый дождевой атмосферный фронт и температура воздуха снизится в среднем до +25 градусов. По словам синоптиков, произойдет это 19-20 июля. Начиная с западных областей, осадки будут постепенно перемещаться на восток и юго-восток.

По прогнозу "Укргидрометцентра", на текущей неделе в Украине будет по прежнему жарко. Синоптики передают 12 июля дожди в центральных, южных и северных областях, при этом температура воздуха не опустится ниже +29 градусов. В большинстве областей страны прогнозируется днем до +30...+33 градусов, ночью - до +16...+20 градусов. В Киеве сегодня ожидается жаркий день. Воздух прогреется до +31...+33 градусов, во второй половине дня возможен дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Во вторник, 13 июля, кратковременные осадки пройдут в западных, южных и центральных областях. Жара продолжится. Несноснее всего будет на Юге и Севере - до +31...+33 градусов. Сухо будет в западных и южных областях. Температура воздуха так поднимется днем до +31...+33 градусов, ночью опустится до +16...+18 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В среду, 14 июля, дожди в Украине прекратятся. Жара будет стабильной во всех областях. Днем столбики термометров покажут +31...+33 градусов, ночью температура опустится до +16...+18 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует спад жары через неделю, с 19-20 июля. Она рассказала, что европейские страны сейчас пребывают в зоне влияния холодного атмосферного фронта, который позже охватит и Украину.