В США на фоне аномальной жары начались масштабные пожары

Жара продержится до конца недели.

В США на фоне аномальной жары начались масштабные пожары
Фото: Cal OES Twitter

В шести штатах в США на фоне сильной жары загорелись более чем 300 тысяч акров (около 120 тысяч га). Крупнейший пожар разгорелся в Орегоне и охватил около 143,6 тыс. акров, пишет USA Today.

Власти соседней Калифорнии попросили жителей экстренно снизить потребление электроэнергии, поскольку огонь вывел из строя линии электропередач. Властям пришлось эвакуировать более 3 тыс. жителей.

По прогнозам метеорологов, жара, которая местами превысила 54 градуса по Цельсию, не спадет до конца недели.

"Поведение возгорания, которое мы наблюдаем, является одним из самых экстремальных, а спасатели сталкиваются с условиями, которые они не встречали никогда раньше", - заявил командующий спасателями Эл Лоусон.

Также пожары охватили Калифорнию на границе с Невадой.

В пятницу температура в Долине смерти достигла 54 градусов по Цельсию. Абсолютный рекорд в этой местности был зафиксирован в 1913 году и составил 57 градусов.

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