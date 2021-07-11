Сегодня в Украине жара поднимется до 34 °

Дожди и грозы прогнозируют в Закарпатской области.

В воскресенье, 11 июля, в Украине дневная температура будет колебаться от 29 ° до 34 °.

Об этом говорится в данных Укргидрометцентра.

В Карпатах будет 26-31 °, на юге - 31-33 °, на Киевщине - 31-33 °.

В Закарпатской области прогнозируют дожди и грозы.

Утром температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-26 °, а в реке Днепр в пределах Киева - 25 °.

Напомним, в результате сильных ливней в Раховском районе на Закарпатье считается пропавшим без вести один человек, обстоятельства происшествия выясняются.

В пгт Ясиня, с. Лазещина, с. Богдан и с. Луг частично подтопило 96 жилых домов, 5 подвалов жилых домов, 185 дворов, 30 метров автодороги Мукачево-Львов и частично повреждены дороги протяженностью 335 м.