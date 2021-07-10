У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Фото: УНІАН

У побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 202 км к юго-западу от столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси Манадо и в 99 км к юго-востоку от провинции Горонтало, что находится на острове.

Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в оккупированной Ялте 4 июля сообщили о новых подтоплениях из-за осадков.

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