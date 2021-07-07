Украину накроет 40-градусная жара: синоптики назвали самые жаркие дни июля

Температурные качели в Украине продолжаются. Только закончились дожди, как с 10 июля синоптики передают похолодание до +20 градусов тепла, а уже с 23 июля страну накроет адская жара до +40 градусов.

Украину накроет 40-градусная жара: синоптики назвали самые жаркие дни июля

По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, с 11 июля среднесуточная температура воздуха в Украине начнет подниматься до +25 градусов тепла, и такая погода продержится до 16 июля. Потом несколько дней пройдут дожди, и с каждым днем будет становиться жарче. Синоптик прогнозирует 22 июля очередное падение среднесуточных температур в диапазоне от +20 до +23 градусов. В этот же день ожидаются дожди с грозами. А уже на следующий день, 23 июля, в стране ударит жара.

Украину накроет 40-градусная жара: синоптики назвали самые жаркие дни июля

Жаркие тропические дни продержатся в Украине до начала августа, передает синоптик. Местами температура воздуха поднимется до +33...+40 градусов. Дождевой фронт, несущий с собой ливни, град и шквалы, временно отступит. Несмотря на прохладное начало лета, второй и третий месяц удивляют своими температурными перепадами. Лето с запредельными температурами становится нормой на земном шаре, и не только украинцы ощущают рекордные градусы.

В августе в Украине продолжится настоящий африканский зной. По словам синоптика, всю первую декаду месяца, с 1 по 11 августа, ртутный столбик днем не будет опускаться ниже +35 градусов. Температура начнет понижаться лишь с 17 числа до комфортных +22...+26 градусов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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