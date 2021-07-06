Тропический шторм "Эльза" начал движение из Кубы во Флориду

За выходные от урагана погибли три человека.

Мощный тропический шторм "Эльза", который вечером понедельника добрался до Кубы, теперь начал движение во Флориду (США). Во вторник на побережье Флорида-Кас наблюдался сильный ветер и дождь, сообщает Accuweather.

Снимки со спутника показали, что шторм возник на северо-западном побережье Кубы после бурление на востоке Карибского бассейна. Во время урагана за выходные погибли три человека.

Ожидается, что "Эльза" достанется Флориды в среду утром. Экстренные службы выпустили предупреждение об ухудшении погоды.

На Кубе порывы ветра во время урагана достигали 85 километров в час. Власти эвакуировали 180 тыс. человек.

Ураган "Эльза" сформировался в Атлантическом океане, пронесся над Гаити и Доминиканской Республикой. Местами скорость ветра достигала 110 км в час.