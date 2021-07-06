Тропический шторм "Эльза" начал движение из Кубы во Флориду

За выходные от урагана погибли три человека.

Тропический шторм "Эльза" начал движение из Кубы во Флориду
Фото: Accuweather

Мощный тропический шторм "Эльза", который вечером понедельника добрался до Кубы, теперь начал движение во Флориду (США). Во вторник на побережье Флорида-Кас наблюдался сильный ветер и дождь, сообщает Accuweather.

Снимки со спутника показали, что шторм возник на северо-западном побережье Кубы после бурление на востоке Карибского бассейна. Во время урагана за выходные погибли три человека.

Ожидается, что "Эльза" достанется Флориды в среду утром. Экстренные службы выпустили предупреждение об ухудшении погоды.

На Кубе порывы ветра во время урагана достигали 85 километров в час. Власти эвакуировали 180 тыс. человек.

Ураган "Эльза" сформировался в Атлантическом океане, пронесся над Гаити и Доминиканской Республикой. Местами скорость ветра достигала 110 км в час.



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