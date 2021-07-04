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2021-07-04
В Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалы
В понедельник в столице гроза.
Фото: ЕРА/UPG
В Киеве и Киевской области до конца недели, 4 июля ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Днем в понедельник, 5 июля, в столице и регионе – гроза (І уровень опасности, желтый).
"5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.