В Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалы

В понедельник в столице гроза.

В Киеве и области до конца недели ожидаются град и шквалы
Фото: ЕРА/UPG

В Киеве и Киевской области до конца недели, 4 июля ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Днем в понедельник, 5 июля, в столице и регионе – гроза (І уровень опасности, желтый).

"5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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