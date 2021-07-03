В воскресенье в Украине обещают температуру до +32, град и шквалы

4 июля в столице ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы.

В воскресенье в Украине обещают температуру до +32, град и шквалы
Фото: vinnica.info

В воскресенье, 4 июля, в Украине прогнозируют дожди, в большинстве южных и центральных областей - град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Температура ночью 14-19°, днем в западных областях 20-25°, на остальной территории 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве 4 июля ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

На Киевщине днем возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Ночью 5 июля в Украине без осадков, днем в центральных областях в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

6 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве и Киевской области 5-6 июля кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

7 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы, сухо только днем на северо-востоке; 8 июля, кроме юга и Карпатского региона, без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 23-29°; 7 июля на юге и Закарпатье ночью 17-22°, днем 28-33°.

В столице и Киевской области 7 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 8 июля без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

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