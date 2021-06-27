Киевлян предупреждают о грозах в понедельник

На улицах столицы будет дежурить дополнительная спецтехника.

Киевлян предупреждают о грозах в понедельник
Фото: ЕРА/UPG

В Киеве в понедельник, 28 июня, ожидаются грозы – это первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Киевсовет со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие сутки в западных и большинстве южных областей Украины влажность уменьшится, а на остальной территории атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду. В столице температура ночью будет составлять 17-19 °, днем около 25 °.

В Киевской области из-за непогоды утром, 27 июня, было обесточено 129 населенных пунктов.

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