Завтра в Украине до +28, местами дожди и грозы

В западных и большинстве южных областей Украины влажность уменьшится.

В понедельник, 28 июня, в западных и большинстве южных областей Украины без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы.

Об этом сообщил Interfax.com.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшие сутки в западных и большинстве южных областей Украины влажность уменьшится, а на остальной территории атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду, температурный фон ожидается чуть выше нормы", - говорится в сообщении.

В Черниговской, Сумской областях ночью местами и в Полтавской областях - значительные дожди. На Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер северо-западный, на востоке страны южный, 7-12 м / с.

Температура ночью 15-20 °, в западных областях 12-17 °; днем 23-28 °, в Закарпатской, Луганской и южных областях до 30 °.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-19 °, днем около 25 °.

Во вторник, 29 июня, ночью без осадков; днем в северных, восточных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °, в Закарпатье до 33 °.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с. Ветер западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 17-19 °, днем 26-28 °.