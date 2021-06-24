Аномальная жара в Украине побила 130-летний рекорд: прогноз погоды

После обильных дождей на Украину обрушилась аномальная жара. Впервые за последние 130 лет в Закарпатье был побит температурный рекорд.

В Закарпатье синоптики зафиксировали самый высокий за почти полтора века температурный уровень. Ртутные столбики поднялись в среду, 23 июня, до +39,8 градусов.

"23 июня температурный показатель достиг исторического рекорда! Автоматическая метеостанция "Ужгород", зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39,8 градусов",- говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации.

Стоит отметить, что в 2002 году в Закарпатье была зафиксирован рекордный показатель температуры воздуха, тогда столбики термометров достигли отметки в +37 градусов Цельсия.

По данным метеорологов аномальная жара продержится на территории Украины несколько дней подряд.

На весь период жаркой и сухой погоды в Закарпатье объявили высший уровень пожарной опасности. Население призвали в период с 10 до 16 часов не выходить на улицу, прогулки безопасно совершать только в утреннее и вечернее время.