Погода в Украине в ближайшие двое суток существенно не изменится
В ночь на вторник местами небольшой дождь.
В ближайшие двое суток синоптическая ситуация почти не изменится: территория Украины останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Гидрометцентр.
В ночь на вторник в Украине местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25; в Карпатах ночью +3...+8, днем +11...+16 градусов.
В Киеве - местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+15, днем +21...+23 градуса.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 июня самая высокая температура днем была +31,3 в 2011 году, самая низкая ночью +4,6 в 1925-м.
В ночь на среду в Украине местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15, днем +20...+25; в Карпатах ночью +5...+10, днем +14...+19.
В Киеве - местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.
7 июня по состоянию на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях составляла 17-21°, в Днепре в границах Киева - 18°.