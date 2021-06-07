На понедельник украинцам обещают дожди, температура до +25

В Киеве днем от +21 до +23.

На понедельник украинцам обещают дожди, температура до +25
Фото: gk-press.if.ua

Ночью в понедельник, 7 июня, в северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

Об этом пишет interfax.com.ua.

Днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, в юго-восточной части - юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 9-14 °, днем 20-25 °; в Карпатах ночью 3-8 °, днем 12-17 °.

В Киеве - ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-14 °, днем 21-23 °.

Во вторник, 8 июня, ночью без осадков, лишь в юго-восточной части местами пройдет небольшой дождь. Днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы (в западных областях - местами). Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 10-15 °, днем 20-25 °; в Карпатах ночью 5-10 °, днем 14-19 °.

В Киеве 8 июня ночь пройдет без осадков, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15 °, днем - 22-24 °.

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