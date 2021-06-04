Прохладная погода с дождями сохранится на востоке и юге

На остальной территории умеренно тепло и практически без осадков.

Прохладная погода с дождями сохранится на востоке и юге
Фото: www.sunhome.ru

В ближайшие сутки на юго-востоке и востоке Украины сохранится прохладная погода с дождями, хотя их интенсивность уменьшится.

На остальной территории ожидается умеренно-теплая и практически без осадков погода, со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в пятницу, 4 июня, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°. На остальной территории - без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°. Ветер в стране северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

В субботу, 5 июня, в восточных и Запорожской областях пройдет небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на Закарпатье до 24°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

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