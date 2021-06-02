Весна в Киеве была на 1°С холоднее нормы

Самым холодным оказался апрель.

Весна в Киеве была на 1°С холоднее нормы
Фото: Лига

Нынешняя календарная весна в Киеве оказалась холоднее климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха за сезон составила + 8,4?С, что на 1,0?С ниже среднемноголетних значений.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел самое большое отрицательное отклонение - 2,0°С.

За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1°С на 1 апреля.

Самыми холодными были 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,5°С, а самым теплым - 16 мая, когда максимальная температура поднялась до + 25,1°С.

Количество осадков в столице за весну составил 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Карпаты замело снегом в первый день лета: фотоКарпаты замело снегом в первый день лета: фото
В первый день лета часть Украины накроют дожди и штормовой ветерВ первый день лета часть Украины накроют дожди и штормовой ветер
Весна в Киеве была на 1°С холоднее нормыВесна в Киеве была на 1°С холоднее нормы
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве без осадков, до +19В пятницу в Киеве без осадков, до +19
ГСЧС предупредила о сильных порывах ветра в Киеве и областиГСЧС предупредила о сильных порывах ветра в Киеве и области
Апрель в Киеве стал самым холодным с 2003 годаАпрель в Киеве стал самым холодным с 2003 года
1 апреля в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений1 апреля в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений
В Киеве приспустили главный флаг страныВ Киеве приспустили главный флаг страны
Февраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормыФевраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормы
В Киеве зафиксировано опасный уровень загрязнения воздухаВ Киеве зафиксировано опасный уровень загрязнения воздуха
В Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
В субботу в Киеве без осадков, до +4В субботу в Киеве без осадков, до +4
Декабрь в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормыДекабрь в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормы
Последние новости
Подгружаем последние новости