Весна в Киеве была на 1°С холоднее нормы

Нынешняя календарная весна в Киеве оказалась холоднее климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха за сезон составила + 8,4?С, что на 1,0?С ниже среднемноголетних значений.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел самое большое отрицательное отклонение - 2,0°С.

За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1°С на 1 апреля.

Самыми холодными были 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,5°С, а самым теплым - 16 мая, когда максимальная температура поднялась до + 25,1°С.

Количество осадков в столице за весну составил 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.