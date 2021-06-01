Карпаты замело снегом в первый день лета: фото

Второй раз за неделю в Карпатах можно наблюдать уникальное явление - заснеженные склоны в начале лета. Гору Поп-Иван Черногорский третий день засыпает снегом, а температура воздуха опустилась до -1 градуса мороза.

Карпаты замело снегом в первый день лета: фото

Фото с Карпат разместили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста на Facebook. Небо в этом регионе с самого утра затянуто тучами, а видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с.

Два дня назад в регионе также наблюдалось подобное явление. Тогда снежный покров сформировался после снежного майского дождя, который прошел в горах накануне, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

Украинцы в комментариях откровенно удивлены увиденным. Они конечно уже привыкли к температурным перепадам, но встречать лето со снегом это аномально.

"Ого! Ничего себе погода 1 июня", "А лето где?", "Почався сьомий місяць Зими! Літечко, ми тебе чекаємо!", "Я уявляю, яка потім жостка спека може ввалить, якщо такі погодні "качелі", "Про гриби навіть не питаю... А підсніжники вже є?", - написали комментаторы.

В "Укргидрометцентре" заверяют, что в июне не ожидают аномально высоких или низких температур. Однако, прогнозируется много гроз, местами град и шквалы. Месячное количество осадков будет в пределах нормы - до 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм).


Лобанова Єлизавета, Тудей

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