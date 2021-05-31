В первый день лета часть Украины накроют дожди и штормовой ветер

Погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Во вторник, 1 июня, часть областей Украины накроет штормовой ветер и ливни. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь прогнозируют значительные ливни и порывы ветра 15-20 м/с.

31 мая, за день до начала лета, в Украине продолжает оставаться прохладная погода. В Карпатах идет снег, а в других областях - дожди.