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2021-05-31
В первый день лета часть Украины накроют дожди и штормовой ветер
Погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Фото: visti.rovno.ua
Во вторник, 1 июня, часть областей Украины накроет штормовой ветер и ливни. Объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, погода ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь прогнозируют значительные ливни и порывы ветра 15-20 м/с.
31 мая, за день до начала лета, в Украине продолжает оставаться прохладная погода. В Карпатах идет снег, а в других областях - дожди.
Фото: meteo.gov.ua