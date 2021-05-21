Прогноз погоды на выходные для Украины

На территорию Украины надвигается мощный циклон, который несет с собой дожди и грозы, местами порывистый ветер. В выходные осадки ожидаются во многих регионах страны.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные от Укргидрометцентра

Согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра, в субботу, 22 мая, в Украине будет тепло, но в некоторых областях пройдут дожди. Осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской, Волынской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.

Воздух прогреется до +25 градусов на Юге и Востоке страны, в остальных регионах от 18 до 23 градусов тепла в дневное время суток. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+13 градусов Цельсия.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные от Укргидрометцентра

Весьма существенно погодные условия изменятся в воскресенье, 23 мая. Западный, северный и частично центральный (Житомирская, Винницкая, Киевская и Черкасская обл.) регионы окажутся во власти атмосферного фронта, который принесет с собой сильные ливни и грозы. Дожди пройдут в ночное и в дневное время суток.

При этом, сохранится теплая погода. Столбики термометров будут находиться в диапазоне от 19 до 23 градусов тепла. В восточных и южных областях воздух прогреется до +25.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные от Укргидрометцентра

Шевченко Лилия, Тудей

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