В пятницу в Киеве без осадков, до +19

В Украине сохранится прохладная погода.

В пятницу в Киеве без осадков, до +19
Фото: istochnik.info

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами дожди - со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В пятницу, 21 мая, в центре страны, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью, утром дождь, местами гроза. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла. Днем 15-20°. На востоке и юго-востоке страны ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киеве 21 мая без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.

В субботу, 22 мая, во всей стране без осадков, лишь на северо-западе и юго-востоке днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, на юге страны - восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11°, днем 19-24°, в Приазовье 21-26°.

В Киеве в субботу без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.

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