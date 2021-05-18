На Галапагосских островах упала Арка Дарвина

Арка Дарвина - одно из самых популярных мест в мире для дайверов.

Естественное вулканическое образование, известное как Арка Дарвина на одном из Галапагосских островов, разрушилось - от него остались только два столба.

Министерство охраны окружающей среды Эквадора, к чьей юрисдикции относятся острова, заявило, что это произошло из-за "естественной эрозии", передает ВВС.

Арка Дарвина - одно из самых популярных мест в мире для дайверов. Это вершина вулканической скалы, на сотни метров погруженной в океан. За тысячи лет эрозия превратила ее в естественный "мост", но сейчас эта же эрозия и разрушила ее.

Арка Дарвина находится неподалеку от необитаемого скалистого острова Дарвина - одного из самых маленьких островов Галапагосского архипелага в Тихом океане. Эти острова лежат в 900 км к западу от побережья Эквадора, и на них распространяется юрисдикция этой страны. На четырех крупнейших островах проживает около 30 тыс. человек.

Всего же архипелаг состоит из 234 островов, островков и скал вулканического происхождения.

Арка Дарвина и одноименный остров рядом названы в честь британского ученого Чарльза Дарвина, который разработал теорию эволюции. Считается, что ключевыми для его осознания эволюции и естественного отбора стали несколько недель, которые Дарвин провел на Галапагосских островах в сентябре 1835 года.