Завтра на Юге и в Центре Украины прогнозируют град и шквалы

В регионах установлен I уровень опасности - желтый.

Завтра на Юге и в Центре Украины прогнозируют град и шквалы
Фото: vinnica.info

В понедельник, 17 мая, в Украине прогнозируют грозы. Днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В регионах установлен I уровень опасности - желтый.

Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как пишет interfax.com.ua со ссылкой на Укргидрометцентр, температура воздуха ночью 9-14 °, днем 18-23 °, на Левобережье ночью 12-17 °, днем 24-29 °.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, ночью небольшие, грозы. Температура воздуха ночью 12-14 °, днем 18-20 °.

Во вторник ночью, 18 мая, на Правобережье, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град (в Карпатском регионе значительные дожди).

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха в западных областях ночью 5-10 °, днем 11-16 °; на остальной территории ночью 8-13 °, днем 15-20°, на востоке и юго-востоке страны до 24 °.

В Киеве во вторник кратковременные дожди, ночью небольшие, грозы. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем 17-19 °.

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